La ràbia de Coscubiela cap el Govern no té límits a Twitter

14 de juny de 2017, 20.52 h



9#



Boniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisim. feia temps que no llegia una cosa tan encertada. Molt bo, ho has clavat. Et felicito. no saps lo descansat que he quedat, quan he acabat de llegir-ho. No es mereixen res mes aquesta gent que es pensen que son d'esquerres, i lo mes fotut de tot es que s'ho creuen i tot pobrets, santa inocencia.