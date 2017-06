La Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars en situació de pobresa energètica

En un segon contacte s’instal·len de forma gratuïta elements de baix cost –com bombetes de baix consum, aïllament per a les finestres, temporitzadors o regletes amb interruptor- i es donen consells pràctics sobre consum eficient al domicili. També s’ofereix formació a les persones beneficiàries i un assessorament personalitzat sobre les possibilitats de millorar les condicions de contractació amb les companyies subministradores; ja sigui sol·licitant el bo social, baixant la potència contractada o demanant una discriminació horària.

per desconeixement.

demandes per al pagament de factures de subministrament.

Paral·lelament, la Diputació ha elaborat un estudi sobre la situació de la pobresa energètica a la demarcació de Barcelona, per saber quin és l’impacte

Un conjunt d’accions que donen suport als municipis en la prevenció i l’atenció a la pobresa energètica a través de l’ajut econòmic, la capacitació dels professionals de serveis socials i la intervenció en llars vulnerables. La base del projecte és l’apoderament de la ciutadania i la informació per reforçar el treball

comarcals per combatre la pobresa energètica i cobrir les necessitats socials bàsiques, a través de les ajudes d’urgència social. Un altre dels objectius bàsics és reforçar la feina dels professionals dels serveis socials bàsics; amb tallers formatius en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

subministraments, uns 25 euros al mes. També s’ha constatat que gairebé el 80% de les llars que tenen dret a bo social no el tenen tramitat. En molts casos,

Per posar en marxa aquest programa, la Diputació de Barcelona ha analitzat els resultats de dues proves pilot. Una a la comarca d’Osona i una altra a

El programa inclou, en una primera visita, una auditoria energètica detallada durant la qual s’instal·len aparells per al monitoratge de consums elèctrics i s’analitzen les factures i els hàbits de consum de les persones que viuen a la llar.

La Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars en situació de pobresa energètica a través d'un programa específic, que es va posar en marxa a finals de 2016 i s'allargarà fins el 2018. L'objectiu és que les llars vulnerables aconsegueixin reduir les factures i millorar la seva eficiència energètica i tinguin una millor qualitat de vida. Segons la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, el "suport a les necessitats dels ajuntaments en matèria social, com els plans d'urgència social o el combat contra la pobresa energètica, són una de les prioritats del mandat. Hi aboquem tots els nostres esforços".

