Adéu al poc catalanisme que quedava al PSC

Dimecres, 14 de juny de 2017

El PSOE proposa Núria Parlón, Francisco Polo i Odón Elorza al Comitè Executiu Federal

El PSOE ha proposat Núria Parlón, Francisco Polo i Odón Elorza com a nous membres del Comitè Executiu Federal. En concret, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet serà la pròxima executiva federal de Cohesió Social i Integració i tindrà la missió d'impulsar la "lluita contra les desigualtats socials, la justícia social i el benestar social", segons s'indica des del partit. El valencià Francisco Polo, fundador d'Actuable i exdirector de Change.org, serà el responsable de l'àrea d'Emprenedoria, Ciència i Innovació. Finalment, Odón Elorza dirigirà l'àrea de Transparència i Democràcia Participativa.

Si res no canvia, doncs, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet serà la pròxima executiva federal de Cohesió Social i Integració. És molt possible que, d'aquesta manera, el PSOE aconsegueixi per acabar de difuminar una de les últimes veus catalanistes que quedaven dins el partit.

Pedro Sánchez al rescat de Barcelona

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, té la solució als problemes de Barcelona. Ha explicat aquest dimecres que es reunirà amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i li plantejarà una "agenda per a Barcelona", amb propostes d'infraestructures, capitalitat cultural i igualtat, amb inversió en els barris. De moment, però, Sánchez pinta poc en la política espanyola.

