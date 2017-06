Última actualització Dijous, 15 de juny de 2017 05:00 h

Assegura que ho fa perquè "no sap on va aquesta Espanya"

Kilian Jornet ha estat notícia aquests últims dies per haver coronat l'Everest en dues ocasions en menys de 15 dies. L'esportista català és un expert en córrer i en fer-ho en terrenys i paisatges feréstecs, difícils i de condicions adverses. Segurament les que es trobarà ara per les espanyes després d'haver assegurat al diari Vilaweb en una entrevista que ell votarà 'Sí' al referèndum de l'1 d'octubre.

Sóc dels que votaré 'Sí'

És un esportista d'elit però no s'amaga com la majoria. Respon el que pensa, "és bàsic" opina. Així responia a Vilaweb Kilian Jornet i ho feia sense por:

Una lliçó als comuns: "sóc dels que votarà sí perquè Espanya... Cap a on va?". Una pregunta que es pot fer molta gent que pot tenir encara dubtes sobre el sentit del seu vot. En Kilian, però, té clar que aquesta Espanya no va enlloc: "com a país, què fa? És a dir, en tots els aspectes que s'hauria de progressar, retrocedeix. Observant les traves que posen en molts aspectes que podrien evolucionar, crec que no ho poden fer pitjor".

Lliçó al món comú

Ahir mateix, l'argentí Albano Dante Fachin i líder de Podemos a Catalunya deia que ell votaria que 'No'. El mateix Kilian, que va coquetejar políticament durant anys amb ICV, reconeix que el sentit del seu vot no és patriòtic: "sóc d'aquesta mena d'independentistes, que no ho faig per un sentiment nacional, sinó per allunyar-se d'Espanya i del tracte que té sobre Catalunya". Sense dubte, tota una lliçó als que encara somien que una altra Espanya és possible.

