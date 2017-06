L'Espanya irreformable troba a faltar el franquisme

15 de juny de 2017, 11.16 h

Però algú li sorprèn això? a mi gens ni mica, és obvi que espanya no canviarà res, no ha fet en ells últims 40 anys ho farà ara, ni tant sols fa més 90 anys, és igual, espanya és espanya i la seva mentalitat sempre serà la mateixa: "la unidaz de epañña" punt i final, per ells és el lema de franco i prou: "una grande y libre" no hi ha res més. I la constitució? hahahahahahaha, res, una pantalla de fum que en realitat és una altre tipus d'arma que els feixistes fan servir per e... Llegir més