Romeva avança que el referèndum estarà validat per una comissió internacional

El conseller d'Exteriors admet que el registre de catalans a l'estranger ajudarà a facilitar el vot d'aquest col·lectiu a l'1-O

ACN Barcelona .- El conseller d'Exteriors i Transparència, Raül Romeva, ha avançat que el referèndum de l'1 d'octubre estarà validat per una comissió internacional. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller no ha volgut donar detalls sobre aquesta comissió argumentant que es coneixeran quan es faci pública la llei que ha d'avalar el referèndum. De totes maneres, ha afirmat que el referèndum es farà "garantint allò que a escala internacional es considera raonable i coherent des d'un punt de vista de les normes democràtiques" i ha assegurat que el Govern està obert perquè "vingui tothom que vulgui". D'altra banda, ha admès que el registre de catalans a l'estranger que s'ha creat recentment facilitarà el vot d'aquest col·lectiu al referèndum. Segons el conseller, aquest registre voluntari és una via que té el Govern per poder garantir les peticions, les demandes i els drets dels catalans a l'exterior.

Responent a les dures crítiques d'Andrea Levy avui al ple, Romeva li ha dit que s'ha de tenir "molt de coratge" per parlar d'ètica, responsabilitat i mesura formant part d'un partit com el PP i ha negat les afirmacions de la popular, que ha presentat un decàleg de pràctiques del Govern per fer el referèndum que segons ella "es deixa la democràcia pel camí" i ha acusat l'executiu català de voler "imposar" les seves tesis.. En primer lloc, li ha rebatut que del 27-S no surti un mandat democràtic per fer un referèndum per la independència i li ha demanat que escolti el "clam" del 80% de la població que vol votar. Li ha contestat també que no diuen que la Comissió de Venècia els empari sinó que tenen "tota la legitimitat del món de fer allò que ja han fet altres països".

