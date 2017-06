I mentrestant al País Valencià... segueixen parlant de finançament

Última actualització Dijous, 15 de juny de 2017 10:45 h

El govern valencià treballa en una gran mobilització unitària a l'entorn del 9 d'octubre

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN València .- El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha anunciat aquest dijous que el seu govern iniciarà contactes amb els grups parlamentaris, els partits sense representació a la cambra, entitats cíviques, empresaris i sindicats per tal d'aconseguir que hi hagi una gran manifestació unitària a l'entorn del 9 d'octubre, diada valenciana, per reclamar un millor finançament. Així ho ha anunciat Puig durant la sessió de control a les Corts Valencianes i en ser preguntat pel síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre quin és el full de ruta del Consell per convocar la societat valenciana a una gran mobilització unitària per reclamar un tracte just després de la proposta realitzada per sindicats i patronal en la reunió del Comitè de Seguiment del Finançament Autonòmic celebrada el passat dilluns 5 de juny. En la seva resposta Puig, ha recordat la gran manifestació del 1977 per l'estatut valencià, on els valencians defensaven que "som una nacionalitat històrica i ho hem de defensar una altra vegada sabent que no se'ns ha tractat com calia".

Durant la seva intervenció, el president valencià que, en l'equador de la legislatura, les polítiques socials i econòmiques estan arribant a la ciutadania i millorant els indicadors però "tenim un greu problema que ens impedeix créixer més i més ràpid, que hipoteca el nostre futur com a poble, i és l'infrafinançament, el deute de 44.000 milions i la infrainversió".

Puig ha afegit que des de l'inici de la legislatura el govern valencià ha tingut com objectiu "fer visible" el problema valencià, reivindicar el canvi de model, "acabar amb el pegat pervers del FLA i fer-ho no des del victimisme sinó des de la proposta i el debat", unint tota la societat valenciana.

El president valencià ha indicat que hores d'ara no hi ha cap dubte per part de ningú que el País Valencià ha estat el pitjor tractat "no només en finançament sinó també en inversions" i que serà clau en la negociació del nou sistema. El cap del Consell ha indicat que ara "és un moment clau" i que hi ha una proposta sobre la taula des de la societat que cal tenir una resposta de caràcter ciutadà "amb la màxima capacitat d'unitat possible".

El síndic de Compromís Fran Ferri ha exposat en la intervenció anterior que es tracta d'una reivindicació "extensa" en la societat i que la reforma del sistema de finançament no pot ser "un pegat sobre l'anterior ni perpetuar l'status quo actual". Ferri ha indicat que els agents socials varen manifestar la necessitat d'una gran mobilització unitària i ha remarcat el problema de la "invisibilitat" dels valencians a Madrid "tractats sovint com una colònia".

El síndic de la coalició ha recordat la gran manifestació autonomista del País Valencià de l'any 1977 però que "avui tenim una autonomia trampa, que ens dóna competències però no els recursos per exercir-les".

"Estem en 2017 i el govern central encara ens menysprea i ens insulta, ignora els nostres somnis i castiga les nostres aspiracions", ha dit Ferri, que ha reclamat que els valencians han de sortir al carrer, "des dels del 15-M als que varen córrer davant els grisos".

Notícies relacionades