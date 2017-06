Colau 'cul-tiva' excessos a l'Ajuntament

Última actualització Dijous, 15 de juny de 2017 12:40 h

Es compra una cadira per a ella de 600 euros

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



No és incompatible que una persona molt d'esquerres pugui tenir un cul molt refinat. Sí que és més complicat ser molt d'esquerres i gastar-se 600 euros públics en una cadira. I encara menys comprensible que la seva cadira sigui el doble de cara que les que usaran els teus companys de govern (249,90 euros) tenint en compte que el mot que s'usa per referir-se al partit es 'comuns'. Un total de més de 2.200 euros en cadires.

Una cadira de 599 euros

Segons publica Crónica Global, que ha tingut accés a la factura, l'empresa 100% municipal i presideix Ada Colau, Foment de la Ciutat, hauria gastat 2.236,69 euros en adquirir 6 cadires. El mateix mitjà explica que justament des del consistori es va negar tal fet i es va al·legar que era un canvi de cadires d'un altre espai. La realitat però és que la cadira que usarà l'alcaldessa costa 599 euros i té tot tipus de "pijadetes" "direcció protecció XXL, molt còmode, gran encoixinat, adaptat a un ús vuit hores i de color negre, amb un seient ajustable, tela d'alta qualitat resistent a abrasió; suport lumbar i respatller econòmic; elegant disseny amb costures; reposacaps embuatat per relaxar-se; resistent fins a 150 quilos; recolza-braços 3D i mecanisme d'oscil·lació i balanceig".

Pels companys, la meitat

Fins i tot els comuns tenen clara que la jerarquia s'ha de mantenir ben marcada. És per això que els companys de Colau tindran una cadira "més senzilla" tot i que tampoc barata (hi ha cadires ergonòmiques a grans magatzems per 40 euros) al preu de 249,90 euros cadascuna. Unes cadires on hi destaca una curiosa característica: el doble fre de seguretat especial per a terres amb moqueta.

Anar de cul és car

Així doncs el total de la factura sumant les 6 cadires ascendeix a 2.200 euros. Tenint en compte la ideologia de no malbaratar recursos públics dels comuns, l'adquisició d'aquestes cadires torna a demostrar que la vella i la nova política s'assemblen molt.

Notícies relacionades