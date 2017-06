El PSC ordena als seus alcaldes i regidors boicotejar el referèndum

Última actualització Dijous, 15 de juny de 2017 16:00 h

Els socialistes envien un argumentari per escrit als consistoris per fixar el seu posicionament davant de la consulta

ACN Barcelona .- El PSC ha enviat per escrit un argumentari als seus alcaldes i regidors per demanar-los que no col·laborin amb el referèndum, segons ha avançat 'El Periódico'. El document pretén fixar el posicionament dels seus càrrecs municipals davant l'anunci de la convocatòria d'un referèndum l'1 d'octubre. El text, al que ha tingut accés l'ACN, assegura: "No participarem en un referèndum d'aquestes característiques, ni prestarem el nostre suport polític o col•laboració institucional als que pretenguin organitzar-lo". Afegeix que en el cas que el Govern demani la col·laboració dels ajuntaments s'exigirà que ho faci "de forma oficial i per escrit degudament signat pel responsable que correspongui". Abans de prendre qualsevol decisió, estableix que s'ha demanar un informe escrit i signat pel secretari de la corporació.

El text, titulat 'Referèndum?... Quin referèndum?', diu que l'anunci de la convocatòria que va fer el Govern el passat divendres "no es pot confondre en cap cas amb un referèndum a l'empara de la vigent". Afegeix que fins ara el que hi ha són "desitjos i realitat virtual" i es pregunta "qui signarà la convocatòria i sota quin marc legal i cens?".

El PSC argumenta que davant la convocatòria s'ha de recordar que la majoria parlamentària independentista "no representa la majoria dels vots de la ciutadania catalana" fruit dels resultats del 27-S del 2014. Defensa que la Comissió de Venècia del Consell d'Europa ha dit que "no es pot celebrar un referèndum que no estigui emparat per la Constitució o una llei d'acord amb aquesta" i que el Consell de Garanties Estatutàries va declarar que la Generalitat no té competències per convocar-lo.

Critica també que s'està preparant la llei de transitorietat jurídica "ocultant-la" al Parlament i pel tràmit de lectura única, assegurant que el que es pretén és "canviar per la porta del darrera l'Estatut i la pròpia Constitució". Els socialistes asseguren que aquesta norma "serà immediatament suspesa pel Tribunal Constitucional" i alerta que a partir de llavors qualsevol acord de govern, decret, iniciativa parlamentària o decisió administrativa per portar a terme el referèndum "serà nul de ple dret".

Per últim, recorda que la posició del PSC és la del reconeixement del problema d'encaix entre Catalunya i la resta de l'Estat però defensa que "no hi ha una solució unilateral ni fora de la llei" sinó que cal anar pel camí del diàleg, la negociació i el pacte. "Una consulta o referèndum acordat és del tot incompatible amb la unilateralitat que practica el govern de la Generalitat", estableix.

