Les colònies del pacífic que l'Espanya franquista i la democràtica han ignorat

L'esperit imperialista de l'Estat s'oblida d'uns territoris que encara són seus des de fa més de dos segles

Costa de creure que un Estat que sempre vol recordar la glòria del passat tingui colònies i no les vulgui, però és així. El cas que ens ocupa és el de la Micronèsia Espanyola, un seguit d'illes situades a l'Oceania que viuen en un buit legal des que l'any 1949 el consell de ministres espanyol decidís fer veure que no les tenia per la precària situació d'Espanya després de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, on no hi participà activament però si enviant tropes com la Legión Azul per donar suport a l'Alemanya nazi de Hitler.

Les illes que fan possible aquesta Micronèsia espanyola són Guedes, Coroa, O Acea i Percadores. Peces que durant l'època de la colonització espanyola a l'Oceania varen restar en domini espanyol, i encara segueixen en possessió. La situació, de per si difícil d'explicar avui dia, rau en el fet que a l'hora de signar en el tractat a París entre Espanya i els Estats Units, l'any 1898, i el signat amb Alemanya, el 1899, on la desintegració de l'imperi espanyol ja era una realitat, aquestes terres no constaven en cap document. Les illes, que varen quedar totalment oblidades, van tornar a ser notícia quan l'any 1949 l'investigador Emilio Pastor, va comunicar als seus superiors que aquests territoris encara eren espanyols. Una informació que va deixar descol·locat el govern feixista que va preferir fer veure que no en sabia res, ja que malgrat poder demanar legalment la sobirania d'aquests territoris, la situació de pobresa d'Espanya i el poc valor econòmic i estratègia de les illes va fer que seguissin en l'oblit.

Ja amb la democràcia, l'Estat no ha volgut mai moure fitxa per recuperar les illes. De fet, l'any 2014, el Gobierno va repetir el mateix que va fer el govern de Franco i va tirar pilotes fora. En una resposta parlamentària al diputat d'Amaiur Jon Iñarritu, el govern de l'Estat va limitar-se a dir que el tractat de l'any 1899 amb Alemanya ho va cedir tot. Tot? No. Tot menys unes illes del pacífic que resisteixen i encara són espanyoles.