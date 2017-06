Hisenda investiga el president de 'La Liga' que vol expulsar el Barça en cas d'independència

Última actualització Dijous, 15 de juny de 2017 18:40 h

Tebas, conegut per ser un gran seguidor del Real Madrid, fins al punt de dir que només "Déu" és més important que el club blanc, no és un home que amagui el seu pensament polític. Fa pocs mesos manifestava a la premsa que a Espanya hi ha molts "maricomplejines", per culpa d'una dreta que és "covarda". El president de 'La Liga' justifica que avui dia encara pensi "el mateix" que fa vint anys, quan militava a Fuerza Nueva: "no sóc d'extrema dreta, el que passa és que no es coneix bé què era Fuerza Nueva. Però no sóc ni d'extrema dreta ni violent". Tebas afegeix, "si extrema dreta és defensar la unitat d'Espanya, la vida i un sentiment catòlic de la vida, jo formo part d'aquest grup". No només celebra el seu passat vinculat amb el feixisme espanyol, sinó que també l'aplica a l'hora de valorar una possible independència de Catalunya: "si el futbol és cohesió nacional i Catalunya deixa de ser Espanya, en això que quedarà Espanya els clubs catalans no podran jugar".

El mandatari de la competició de futbol més important de l'Estat actualment és investigat per un presumpte frau de cinc milions d'euros a la Hisenda pública. Tot i que encara no s'ha iniciat la via judicial, de moment la investigació es concentra en les activitats creades per una empresa del G35, un grup de clubs que compartien interessos dels drets de retransmissió de la qual Tebas n'era l'administrador únic fins que va deixar les seves funcions l'any que va ocupar la presidència de 'La Liga', el 2013.