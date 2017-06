Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 05:00 h

L'estratègia actual és la de motiva la desil·lusió independentista i deixar a casa els comuns

L'anunci de la data i la pregunta del referèndum ha activat una nova estratègia de l'unionisme català, que davant la transcendència dels fets han decidit apostar per minimitzar l'1 d'octubre i relacionar-lo amb el 9N per així rebaixar el caràcter vinculant que aquest cop tindrà la votació.

L'entrevista de diumenge passat entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras, amb el periodista i director de TV3, Vicent Sanchís, va obrir una via d'escapada per als unionistes espanyols quan van veure com els líders independentistes no volien ensenyar les cartes per fer possible la votació d'octubre. Davant l'oportunitat de poder generar dubtes en el món independentista i desactivar els comuns, les primeres espases del Partit Popular i Ciutadans, amb el suport de Miquel Iceta i la direcció socialista, han encetat una discursiva on es pretén vendre que el referèndum serà un altre 9N, un procés constituent sense valor vinculant on només hi ha mobilització popular.

El missatge del vicepresident a l'entrevista a El Món a RAC1 que apuntava a l'ús de voluntaris ha provocat que mitjans com La Vanguardia i El Periódico hagin donat suport al missatge on es vol equiparar l'1O amb el 9N, una línia que ahir van treballar socialistes, populars i ciutadans amb la connivència dels comuns que amb la moció de censura han driblat el debat i juguen a mantenir l'ambigüitat que els caracteritza per no fer front a una qüestió que Albano Dante i Podem ja han resolt, participaran però no li donaran un caràcter vinculant.