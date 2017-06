Creix un 12% el deute de l'Ajuntament de Barcelona i arriba als 815 milions

ACN -L'Ajuntament de Barcelona ha incrementat el seu deute un 12% en un any, segons dades facilitades pel Banc d'Espanya. Així, si el primer trimestre del 2016 es va tancar amb 727 milions de deute, en el mateix període del 2017 la xifra ha pujat fins als 815, el que suposa 88 milions més. Ara bé, el consistori ha registrat una reducció de gairebé el 3% respecte a l'últim trimestre de l'any passat, quan el deute es va situar en els 840 MEUR. Ada Colau va assumir l'alcaldia de la ciutat amb 716 milions de deute.

