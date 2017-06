Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 09:30 h

"El 2 d'octubre les places estaran plenes celebrant el resultat de victòria del 'Sí'"

Anna Gabriel ha visitat El Matí de Catalunya Ràdio i ha respost les preguntes de Mònica Terribas. Hi ha hagut espai per tot: repassar les relacions de la CUP i Junts pel Sí, com està la preparació del referèndum, què hi ha pensat per a la campanya i què passarà a partir del dia 2 d'octubre.

Relacions entre la CUP i el Govern

Anna Gabriel ha demostrat que les relacions entre la CUP i el govern són bones. Tot i que, sempre amb un punt de crítica, ha mantingut un discurs quasi institucional quan, per exemple, s'han parlat de les places dels Mossos que Catalunya necessita i sobre la petició del conseller d'interior Jordi Jané. En aquest sentit, l'anticapitalista ha transmès una imatge d'unitat explicant que si finalment l'Estat intervé "qualsevol institució catalana", com els cossos de seguretat catalans, els Mossos, la CUP es mobilitzarà per a defensar-los. Gabriel ha convidat Jané a convocar igualment l’oferta pública de la policia i “implementar fins al final” la seva voluntat d’ampliar el cos.

Junts per la CUP

Anna Gabriel ha comentat que, malgrat que li agradaria tenir més reunions amb Junts pel Sí, hi ha "un calendari variable" tancat per a preparar una campanya amb molts punts en comú. Tot i que l'anticapitalista ha dit que la CUP ja ha anat fent campanya pel 'Sí', hi haurà punts que es tractaran entre les dues forces independentistes al Parlament.

També hi ha hagut moment per a la crítica al Govern i Anna Gabriel ha expressat que li agradaria que el Govern no donés la informació sobre com es farà el referèndum "en comptagotes, de manera desordenada i, fins i tot, improvisada".

Crida als comuns a participar



La diputada ha fet una crida a les bases de l’espai polític de Catalunya en Comú i Podem perquè, amb independència del que decideixin les direccions de les seves formacions, participin del referèndum de l’1 d’octubre i, a més, ho facin conscients que el resultat serà vinculant.



“Jo confio que els fets desbordaran els plantejaments inicials, i la necessitat de desobediència massiva desbordarà els tacticismes d’alguns, també dels que volen que tot això acabi en un pacte per no sé què”, ha dit Gabriel en referència a les formacions que de moment no aposten per l’1-O però s’han manifestat a favor del dret a l’autodeterminació de Catalunya. L'entrevistada s'ha mostrat convençuda que el referèndum tindrà una clara victòria del 'Sí' i que el 2 d'octubre "les places catalanes estaran plenes per a celebrar que s'hagi pogut celebrar el referèndum i la victòria del 'Sí'". A més, ha assegurat que la CUP lluitarà i vetllarà perquè el resultat sigui vinculant i s'apliqui.Crida als comuns a

