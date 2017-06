Nou revés als comuns: un dels seus ideòlegs votarà 'Sí' i es donarà de baixa del partit

Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 11:00 h

Critica el govern d'Ada Colau i la seva 'ignorància'

Jordi Borja és un referent del món dels comuns, un gat vell de la política que va ser militant del PSUC i que va exiliar-se amb el franquisme. Ha estat una peça clau per articular el partit d'Ada Colau. Ara, en una contundent entrevista a Vilaweb i en un article al Diari Ara, Borja es mostra defraudat i decebut per la deriva del partit que ell ha ajudat a crear i que ara en marxarà.

Donar-se de baixa de la seva creació

En una molt interessant entrevista a Vilaweb , Jordi Borja carrega contra els comuns d'una manera que, fins i tot, sobta, tenint en compte que ell va participar-ne de la creació: "ara penso donar-me de baixa de la coordinadora de Catalunya en Comú", ja que no vol que "cada dos mesos vagi a una reunió i dir una cosa que pot ser pixar fora de test?". Sobre el referèndum dóna una lliçó als comuns: "és una ximpleria o una covardia dir que no es votarà en el referèndum si no té garanties" i fins i tot diu que esperar el vistiplau de la Comissió de Venècia és "una collonada".

Votar 'Sí' al referèndum

Sense pèls a la llengua, Jordi Borja contesta: "Jo, com molts altres, que no són independentistes, el 9-N vam votar sí-sí". I els seus motius, molt semblants als de Kilian Jornet , són: "per anar contra el govern espanyol". D'aquesta manera, tornarà a votar 'Sí': "votaria altre cop sí. Cap problema. Però sabent que seria una forma d'acció. A mi m'importa un rave la independència o una altra cosa. Però no suporto la situació actual".

El govern municipal és 'ignorant'

Borja descriu l'actuació del govern municipal de Colau com "una barreja d'autoritarisme i d'ignorància, d'ideologisme sectari i d'egoisme de no fer ni deixar fer" en un article al Diari Ara . L'excomú explica amb un to molt dur que l'equip de la tinència d'alcaldia de Drets Civils, Transparència i Participació, que presideix Jaume Asens, va vetar un atractiu i treballat acte "multicultural" de gran escala perquè no els agradava, justament, la paraula "multicultural" i que havia de ser "intercultural". A més, l'Ajuntament va posar totes les traves administratives, explica, hagudes i per haver per boicotejar la possibilitat de celebrar-lo. Finalment, la festa es farà a l'Hospitalet.

