Rufián: “Quan guanyi el ‘sí’ al referèndum i el Govern ens ho digui, ERC marxarà del Congrés”

Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 12:00 h

El diputat d’Esquerra crida “els votants” dels comuns a participar l’1 d’octubre i votar perquè al dia següent “passaran coses”

3 ( 4 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián ha assegurat aquest divendres, en una entrevista a TV3, que els republicans mantenen la promesa que van fer durant la campanya electoral de les darreres eleccions espanyoles i pretenen deixar els seus escons buits poc després de celebrar-se el referèndum si guanyen els independentistes. “Som soldats no armats del Govern i farem el que ens digui. I és una promesa electoral que quan guanyi el ‘sí’ i el Govern ens ho digui, els diputats d’ERC marxarem del Congres. És una imatge molt potent”, ha sentenciat el republicà. I és que per a Rufián, l’1-O marcarà un abans i un després perquè no serà un altre 9-N. “Al dia següent passaran coses”, ha dit per emfatitzar el caràcter vinculant de la convocatòria.

És per això, precisament, que ha fet una crida a l’entorn de Catalunya en Comú i Podem perquè participin del referèndum amb totes les conseqüències i conscients d’aquesta vinculació que afirma que tindrà el resultat. “Interpel·lem als votants. Ens interessa molt més el que vol el republicà que vol un canvi, que la cúpula dels comuns”, ha afirmat.

Ena quest sentit, ha demanat “reciprocitat” als comuns, i ha recordat que ERC va donar suport “des del primer moment” a la moció de censura de Podem perquè “sempre estarà al costat de qualsevol formació política que vulgui dignificar la vida de la gent” i perquè Esquerra és “el campió anti-Rajoy”. Però precisament per aquesta “fraternitat”, Rufián demana als comuns que s’uneixin al referèndum unilateral. “No acabo d’entendre per què els vots del PDeCAT si els serveixen per una moció de censura, tal i com els van reclamar, però no per fer un referèndum”, ha dit, tot afegint que “la pregunta és per què és bo pactar amb el PSOE i dolent fer-ho amb el PDeCAT”.

Enmig d’aquesta crida als comuns a participar l’1-O, Rufián ha volgut motivar també als contraris a la independència a votar aquell dia. “Si guanya el ‘sí’, després es faran unes eleccions constituents, i si guanya el ‘no’ es faran eleccions autonòmiques. És un bon argument perquè els del ‘no’ vagin a votar, perquè es faran eleccions autonòmiques i probablement guanyaran ells”, ha conclòs.

Notícies relacionades