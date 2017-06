Arrimadas deixa entreveure que la retallada dels Mossos per part de l'Estat és un càstig

Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 13:00 h

"Hi ha moltes coses que tenen conseqüències"

ACN Barcelona .- La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, considera que el requeriment previ d'Hisenda contra l'oferta pública de 500 noves places de Mossos és "un bon tema per veure que quan no hi ha diàleg o intenció de col·laborar, sinó de declarar la independència, hi ha moltes coses que tenen conseqüències". Així ho ha assegurat aquest divendres en una roda de premsa al Parlament després de reunir-se amb la candidata d'En Marche a les legislatives franceses per Espanya, Portugal, Mònaco, i Andorra, Samantha Cazebonne. La líder de Cs a Catalunya ha apel·lat a la col·laboració entre governs i ha reclamat deixar enrere "les amenaces". "Han de barallar-se menys i col·laborar més", ha insistit Arrimadas en una nova crida a convocar la Junta de Seguretat.

La dirigent de la formació taronja considera que cal convocar aquest organisme per "garantir" la seguretat a Catalunya. "Que tornin a col·laboració, i per això necessitem que s'acabin les amenaces de declarar la independència i de fer coses il·legals, i que es posin a treballar", ha insistit la dirigent de Cs.

Ara bé, Arrimadas ha evitat xifrar quants efectius dels Mossos fan falta a Catalunya: "Una dotació suficient", ha afegit. "Els que diuen que el debat de declarar la independència no té conseqüències després s'equivoca", ha insistit en lamentar que no es reuneixi la Junta de Seguretat. De fet, la líder de Cs ha tornat a reclamar a la Generalitat que lideri les negociacions territorials amb l'Estat participant en espais de deliberació com la Conferència de Presidents.



Jordi Jané exigeix a l'Estat 500 places



El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha exigit aquest divendres al Govern espanyol que li deixi convocar 500 noves places de Mossos d'Esquadra per "raons de seguretat", després de rebre un requeriment previ del Ministeri d'Hisenda que limita a 50 les incorporacions que pot fer.



Jané també ha criticat que el govern espanyol hagi convocat la Junta de Seguretat al País Basc i en canvi, no s’ha convocat a Catalunya des del 2009 tot i les peticions. Jané no vol creure que sigui un càstig polític perquè considera que la col·laboració policial s’ha de donar en qualsevol context, Jané ha recordat que a través d’aquesta taula, es podria comprovar la necessitat que té Catalunya, per motius de seguretat, d’incorporar nous agents al cos de Mossos d’Esquadra, ja que només l’any passat els agents actuals van 7 milions d’hores extra. Jané ha refermat la voluntat de convocar les 500 places tot i el requeriment d’Hisenda i està convençut que es podrà fer ‘’amb garanties.’’





