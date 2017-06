Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 14:00 h

L'alalde de Terrassa desafía les irdres de la direcció

Ahir explicàvem que el PSC ha enviat per escrit un argumentari als seus alcaldes i regidors per demanar-los que no col·laborin amb el referèndum. La primera resposta no ha tardat a arribar i és que encara queden demòcrates al PSC que s'atreveixen a desafiar la direcció perquè els ciutadans de Catalunya es puguin expressar lliurement.

L'alcalde del PSC de Terrassa, Jordi Ballart Pastor, ha contestat sense embuts una pregunta que li feien via Twitter amb un "què fareu" respecte a la notícia de les ordes del PSC als seus alcaldes i regidors a boicotejar el referèndum.

Ballart contestava: "Jo no sóc ningú per prohibir el dret a vot!". Deixant oberta la porta a, per una banda, desobeir les directrius del PSC i, per l'altra, a facilitar les instal·lacions i espais públics municipals de Terrassa perquè el referèndum es pugui realitzar amb normalitat a la ciutat vallesana.

De seguida l'alcalde ha rebut mostres de suport i agraïment, amb missatges que l'encoratjaven a seguir endavant.

Jo no sóc ningú per prohibir el dret a vot! — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) 15 de juny de 2017

