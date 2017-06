Dirigents del PDeCAT expliquen les raons per votar 'sí' al referèndum des d'una quarantena de paradetes informatives

A Tarragona, el conseller de Cultura, Santi Vila, explicarà els arguments per votar 'sí' al referèndum des de Montblanc.

ACN Barcelona .- Diversos dirigents del PDeCAT participaran aquest cap de setmana en paradetes informatives per explicar les raons de votar 'sí' al referèndum de l'1-O. En total es distribuiran una quarantena de paradetes a les comarques de Barcelona i una furgoneta es desplaçarà fins als diferents punts informatius. Es tracta d'una acció en el marc de la campanya pel referèndum amb el lema 'Sí al millor país'. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, i la directora de la campanya pel sí, Montserrat Candini, seran a Calella; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a Terrassa; el president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, a Granollers; i el portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries, a Ripollet.

