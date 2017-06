Puigdemont planta cara al Congrés i demana comparèixer

Última actualització Divendres, 16 de juny de 2017 19:00 h

El president de la Generalitat demana que sigui el més aviat possible

Fora excuses, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agafat el toro per les banyes i està decidit a comparèixer al Congreso. El líder de l'executiu català silencia d'aquesta manera les provocacions de l'unionisme espanyol que des de dilluns ha titllat de poc valent l'anunci de la data i la pregunta del referèndum sense passar per la cambra baixa espanyola.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de perfil en comparèixer al ple per fer balanç del ple de pobresa © Núria Julià Comparteix Tweet

En la missiva, Puigdemont recorda que fa uns dies va enviar una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per demanar-li negociar el referèndum, i que Rajoy ho va rebutjar la seva proposta. Així mateix, assenyala que el president espanyol l'ha instat a anar al Congrés a debatre sobre aquesta qüestió, però Puigdemont rebutja que es torni a votar a la cambra bauxa una proposta per a Catalunya. "Es sabut que el Congrés ha tractat, al llarg d'aquests últims anys, propostes formulades per diferents grups parlamentaris catalans per resoldre les demandes majoritàries dels ciutadans de Catalunya. Lamentablement, aquestes aspiracions legítimes i majoritàries sempre han estat rebutjades, retallades o incomplert", argumenta el president de la Generalitat.

Tenint en compte aquest historial, Puigdemont defensa que "no és raonable" tornar a formular propostes que estan destinades a la mateixa sort, és a dir, que rebutja sotmetre el referèndum a una votació del Congrés. En canvi, el president de la Generalitat proposa a Pastor poder comparèixer a la cambra per fer un debat sobre la qüestió. "Em sembla important que tots els diputats del Congrés puguin escoltar, en tant que màxim responsable institucional de Catalunya, les raons per les quals hem arribat fins aquí i per què el meu govern va sol·licitar diàleg sobre la proposta del referèndum amb el govern espanyol".

Puigdemont es mostra convençut que un debat d'aquesta transcendència és necessari i "s'ajusta al que els ciutadans esperen de les seves institucions de representació". El president recorda que el Govern ja ha anunciat la data i la pregunta del referèndum de l'1 d'octubre i es posa a disposició de la presidenta del Congrés per tal que el debat es pugui celebrar el més aviat possible.

Aquesta mateixa setmana, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va rebutjar la proposta de Puigdemont d'anar al Congrés a fer un debat sobre el referèndum tot advertint-lo que el Congrés "no és una sala de conferències". Ara caldrà veure quina és la resposta de la presidenta de la cambra baixa a la petició formal, per carta, del president de la Generalitat.

