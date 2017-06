El silenci còmplice amb Catalunya de Macron

Dr. Benway República Catalana ||*|| República Catalana ||*||

17 de juny de 2017, 10.29 h

Ja només li queda a Rajoy Erdogan posar el cul a veure si així treu alguna cosa. Encara que com hi han molts rumors que Rajoy és gay (millor podriem dir una maricona de mierda, ja que als gays els hi tinc molt respecte), segurament l'interlocutor s'ho prendria com assetjament sexual.