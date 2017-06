Comença el Desfolca’t, el gran festival de Música Popular i Tradicional de Calaf

Última actualització Dissabte, 17 de juny de 2017 05:00 h

Amb l’objectiu impulsar el ric patrimoni musical de diferents regions del món, i aconseguir que les músiques tradicionals siguin viscudes per totes les generacions

Aquest esdeveniment cultural no tan sols està plenament consolidat sinó que ha passat a ser una cita de referència en el calendari català de festivals musicals. La programació va encaminada a captar un públic divers, dels més petits als més grans. Així, es combinen activitats de caire familiar i infantil durant el dia, com la “mostra” que ofereix un tastet de grups de petit format que atreu el públic de totes les edats i gustos; i pels que volen gresca, concerts i balls nocturns. Una de les singularitats del Desfolca’t són els diferents emplaçaments urbans que s’utilitzen: hi ha actuacions musicals als bars, al carrer i a les places del municipi.

Al llarg dels anys ha anat evolucionant i canviant fins arribar al seu format actual. Malgrat que la programació musical és el seu punt fort, el Desfolca't de la capital de l'Alta Segarra, que se celebrarà el cap de setmana del 17 al 20 de juny, inclourà també tallers i espectacles per a tots els públics.En aquesta 26a edició, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, Desfolca’t recuperarà la programació de divendres i diumenge, ja que en les darreres edicions s'havia concentrat al dissabte, seguint apostant per la música d’arrel i la promoció de la cultura, amb un programa eminentment festiu. Sense deixar de donar cabuda al folk més tradicional, el festival s’obre a integrar propostes més heterodoxes. Des de grups de música que a través de l’experimentació busquen evolucionar la música d’arrel cap a nous paisatges sonors, a conjunts que partint de panorames musicals molt diversos busquen en els elements tradicionals noves i singulars sonoritats.El Desfolca’t és doncs una cita imprescindible per a tots aquells que vulguin gaudir de tres dies de música de qualitat i un grat ambient de festa popular.