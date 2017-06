Catalunya, País Valencià i les Illes perden 60.613 milions per les ajudes a la banca

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS AKA COMO SUPERCAT DE FIGUERAS-GERONA: Tus palabras resuenen en mis oidos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

17 de juny de 2017, 13.34 h







QUERIDOS NAZIS





ME PARECE BIEN , SI ASI OS GUSTA QUE LEAIS MEDIOS NAZIS COMO EL NACIODIGITAL O EL ARA PERO ESTE PANFLETO DEL ASALTAPISCINA. . . . . ?



POR FAVOR, NO TIENE EL MINIMO RIGOR EN NADA DE LO QUE DICEN, OS MIENTEN Y MANIPULAN DE FORMA HUMILLANTE, FALSEA FOTOS COM PHOTOSHP Y ES TILTADO DE PERIODISMO BASURA POR MEDIOS SEPARATISTAS. LOS MEDIOS NO SEPARATISTAS NATURALMENTE NO LE HACEN EL MA MINIMO CASO.



ADEMAS ES UNO DE LOS MAYORES RECEPTORES DE SUBVENCIONES POR PARTE DE LA GENE CATAL... Llegir més