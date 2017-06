Última actualització Dissabte, 17 de juny de 2017 13:35 h

El president d'ERC diu que el govern espanyol "posa en risc" els ciutadans amb el veto als Mossos i la no convocatòria de la Junta de Seguretat

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha garantit aquest dissabte que el referèndum es farà amb les "mateixes condicions" que unes eleccions al Parlament. "Volem deixar clar que farem un referèndum com sempre hem fet totes les convocatòries electorals i amb les mateixes característiques de sempre", ha assenyalat Junqueras en la seva intervenció al Consell Nacional d'ERC. "Per tant, hi haurà col·legis, meses, composició de les meses, urnes, paperetes, recompte... En tots els aspectes serà un referèndum com sempre es fan les convocatòries electorals al nostre país", ha enumerat el líder d'ERC, que tampoc s'ha estat de carregar contra el govern espanyol per "posar en risc" els ciutadans amb el veto al Mossos d'Esquadra a l'Europol, el requeriment d'Hisenda contra les 500 noves places a la policia catalana o la no convocatòria de la Junta de Seguretat de fa 8 anys.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ERC, Junqueras, referèndum

Notícies relacionades

"Estem davant d'un govern espanyol que quan ha de triar sobre la seguretat del conjunt dels ciutadans prefereix jugar amb aquesta", ha etzibat Junqueras. "De fet, escull afeblir les forces policials de Catalunya en la lluita contra el terrorisme i no dotar-les de les eines que necessiten. I en un intent de perjudicar a alguns dels ciutadans que no pensem com ells, acaba perjudicant al conjunt dels ciutadans", ha reflexionat en veu alta el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, que també ha posat el dit sobre la llaga dels 60.000 milions d'euros perduts del rescat bancari. "Aquí va preferir agafar-los buidant el fons de les pensions de la seguretat social i regalar-los a la banca", ha afirmat Junqueras. En contraposició amb aquesta actitud "irresponsable" del govern espanyol, Junqueras ha posat en valor l’actitud "generosa i eficaç" de la Generalitat amb la creació de la renda garantida de ciutadania, l’aprovació de la llei d’universalització de la sanitat o el recent tancament de la Model.“Davant d’un Govern de Catalunya que actua de forma responsable a favor de tots els ciutadans i d’un govern espanyol que actua sistemàticament de forma irresponsable, que posa en perill la seguretat i el benestar dels ciutadans, només hi ha una opció que és posar el futur d’aquest país en les mans dels ciutadans, fer el referèndum”, ha sentenciat Junqueras. "Es farà igual que sempre i amb plenitud de condicions democràtiques", ha conclòs el president d'ERC. Durant el Consell Nacional d'Esquerra, s’ha aprovat el compte anual de 2016 i s’ha constatat que la formació republicana "continua amb els comptes completament sanejats i amb un deute zero amb els bancs".