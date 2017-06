Tupinada de Pedro Sánchez per carregar-se l’esmena de les Joventuts per implantar la República

L’esmena de les Joventuts –molt més contundent que el que ha acabat sortint del Congrés- ja havia estat rebutjada a la ponència política del Congrés, però havia obtingut més del 20% dels vots necessaris per ser sotmesa al criteri del ple.Davant la possibilitat que acabés aprovada en un ple de matinada i molt marcat per les absències d’algunes delegacions, l’equip de Sánchez ha negociat la redacció alternativa que elimina del seu redactat la pretensió de proclamar la tercera República i es limita a apostar pels “valors republicans”.L’esmena inicial proposava introduir un paràgraf al defensava la “igualtat entre tots els ciutadans” i defensava que la titularitat de la comandància de l’Estat, càrrec que ostenta el rei “no pot seguir essent de caràcter hereditari”.

