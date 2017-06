Colau passa del referèndum per por a ser inhabilitada

Última actualització Diumenge, 18 de juny de 2017 12:35 h

Primer va ser un article d’un dels seus periodistes de referència i avui Neus Tomás ho confirma al diari unionista El Periódico

Colau no abraça la unilateralitat quan fa anys que fa campanya per combatre, per exemple, els desnonaments, mitjançant l’acció directa i desobeint així la llei? Una columna d’opinió d’El Periódico signada pel periodista Roger Palà i la crónica d’aquest diumenge de Neus Tomás confirmen el motiu real del seu posicionament: la por a la inhabilitació.

Ho diu molt clar Neus Tomás a la capçalera unionista del Grup Zeta, “Preservar Colau”, La prioritat de els comuns és preservar la figura d’Ada Colau de qualsevol inhabilitació, motiu pel qual l’Ajuntament no col·laborar en la realització del referèndum.Li queden com a mínim dos anys de mandat a Barcelona, no té majoria, necessita acords amb les forces independentistes, és lícit donar-li suport, ni que sigui puntual?Segons Palà, “el risc de quedar inhabilitat és alguna cosa que tot el món té present”. I continua: “També els comuns, que s’ho pensaran –i molt– abans de posar en risc allò que ara és el seu únic actiu de poder institucional: l’alcaldia de Barcelona”. Així, una de les grans raons per l’ambigüitat i la reticència en el moment clau del procés que planteja el periodista és la por a perdre el càrrec i la visibilitat de l’alcaldia de la ciutat comtal.