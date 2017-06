Iceta, Arrimadas i Albiol i altres, responsables d’un possible atemptat a Catalunya

Última actualització Diumenge, 18 de juny de 2017 14:55 h

Turull considera que l'actitud del govern espanyol respecte als Mossos "traspassa totes les línies del cinisme i sectarisme"

ACN Tossa de Mar .- El portaveu parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, considera que l'actitud del govern espanyol en relació als Mossos d'Esquadra "traspassa tots els límits del cinisme i sectarisme polítics". Turull diu que és "molt preocupant" que el ministre Zoido no agafi el telèfon al conseller d'Interior, Jordi Gené, i ha titllat de "persecució ideològica" l'anunci d'Hisenda de no permetre la convocatòria de 500 agents, o el fet de no convocar la Junta de Seguretat. "Quan tots els països coordinen esforços i posen més mitjans, a nosaltres ens fan fora per qüestions polítiques", ha etzibat. En un acte en favor del 'sí' a la independència a Tossa de Mar (Selva), Turull ha assegurat que la campanya del 'no' ja ha començat. "Fa temps que fan campanya, amb mentides com les del PP amb les pensions, però ha començat", ha reblat Turull.

El conflicte obert entre el govern espanyol i català entorn dels Mossos d'Esquadra és, per el grup parlamentari de Junts Pel Sí, "una preocupació". Així ho ha fet saber el seu portaveu, Jordi Turull, que ha qualificat de "cínica i sectària" la posició presa per l'executiu de Rajoy. Turull demana que es reconsideri la decisió de no convocar la Junta de Seguretat i el veto d'Hisenda a la convocatòria de 500 places de Mossos. Turull recorda que el problema del terrorisme és "transversal arreu d'Europa" i els Mossos "han jugat i juguen un paper clau". "L'eficàcia del cos és reconeguda per tothom", ha ressaltat Turull. El diputat creu que la decisió presa s'explica "purament per diferències ideològiques".El portaveu de Junts pel Sí ha participat en un vermut en favor del 'sí' a la independència a Tossa de Mar, juntament amb un centenar de persones més. Turull diu que "cal fer campanya per convèncer el màxim de ciutadans" abans de l'1 d'octubre. "La campanya del no també ha començat, i cal sumar el màxim de persones".Turull diu que està "convençut que la participació "serà molt important" i ha carregat contra el president del PP català, Xavier Garcia Albiol, per "mentir deliberadament" en el tema de les pensions.Amb ell ha coincidit el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que veu l'1 d'octubre com "el moment més important" dels catalans. Cuixart ha explicat que els votants del 'no' ja estan mobilitzats però en qualsevol cas, diu, "no és problema nostre com plantejar la campanya del 'no'".Cuixart i Turull creuen que la participació serà "molt alta" perquè "la immensa majoria d'aquest país vol votar i decidir quina relació ha de tenir Catalunya amb Espanya". També han aprofitat per carregar contra Ciutadans per intentar fomentar l'abstenció.El president d'Òmnium ha assegurat durant el seu parlament, que el dia del referèndum "hi haurà urnes, paperetes i tot el necessari d'unes eleccions". També ha fet seves les paraules del president d'ERC, Oriol Junqueras, assegurant que "no s'obligarà a cap funcionari a treballar".Just quan Cuixart feia el seu parlament s'ha produït l'anècdota de l'acte, quan un ciutadà ha començat a cridar proclames en favor de la unitat d'Espanya. L'espontani s'ha dirigit cap a l'escenari encarant-se amb Cuixart i altres militants independentistes. Ha estat aleshores quan el president d'Òmnium, acompanyat del de l'ANC, Jordi Sánchez i altres assistents han calmat els ànims sense que es produís cap incident.Tot plegat ha estat el preludi de la intervenció del president de l'ANC que ha reivindicat el "caràcter pacífic" del moviment independentista. "Accions com aquesta es produiran des d'ara fins el dia 1 d'octubre, però no ens trobaran en la violència", ha reblat.Tant Turull com les entitats sobiranistes han coincidit en donar suport al president de la Generalitat, Carles Puigdemont perquè vagi al congrés a explicar el referèndum. Sánchez ha dit però, que no cal que es voti, ja que "sabem perfectament que no els agrada".Tot plegat sota un sol de justícia en un vermut que ha durat poc més d'una hora i mitja al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer de Tossa, i que ha acabat amb el cant dels Segadors. Entre altres, l'acte ha comptat amb la presència de la regidora de la CUP a Figueres, Natàlia Sánchez, el diputat de Junts pel Sí, Jordi Orobitg i l'alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich.