Setè dilluns de vaga del Metro i Ada Colau desapareguda

Última actualització Diumenge, 18 de juny de 2017 19:10 h

Els sindicats han convocat aturades parcials de 7.00h a 9.00h, de 16.00h a 18.00h i de 20.30h a 22.30h

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El servei del Metro de Barcelona tornarà a patir una vaga aquest dilluns 19 de juny en tres franges horàries: de les 7.00h a les 9.00h, de les 16.00h a les 18.00h i de les 20.30 a les 22.30h. El Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims del 40% a les hores punta (de 7.00h a 9.00h i de 16.00h a 18.00h) i del 20% a les hores vall (de 20.30h a 22.30h). La mediació de Treball ha reunit separadament els sindicats del Metro durant aquesta setmana i els ha demanat que fessin aportacions al document de proposta del conveni col·lectiu. En aquest sentit, els sindicats han tornat a convocar una assemblea de treballadors per al proper dimarts 20 de juny per tractar sobre el conveni i han reclamat la "màxima assistència" a la plantilla. L'assemblea es farà a l'estació de l'Hospital Clínic (L5) en dos torns (9.30h i 16.00h).

Notícies relacionades

La mediació de Treball va fer a finals de maig una proposta de conveni col·lectiu que ha estat avaluada i negociada per les dues parts. La direcció ha demanat al comitè d'empresa que permeti als treballadors del Metro poder votar aquest nou document de conveni, però els sindicats han considerat fins ara que calia seguir negociant i mantenint les convocatòries de vaga per cada dilluns laborable.Fonts de l'operadora han assenyalat que la proposta de conveni inclou avenços en els àmbits més conflictius com són les contractacions, la jornada laboral o els salaris, que estarien "al límit de la llei de pressupostos". La direcció vol que el treballadors coneguin directament aquesta proposta i que, en cas d'acceptar-la, es puguin desconvocar les vagues previstes per tots els dilluns laborables. Tanmateix, l'operadora ha demanat "paciència" als usuaris de cara a les aturades parcials previstes.Els sindicats van xifrar al voltant del 90% el seguiment entre els treballadors de les sis jornades de vaga prèvies. La protesta de la plantilla del Metro de TMB va ocasionar en totes les ocasions aglomeracions a les andanes i que els combois circulessin més plens de passatgers del normal en un dia laborable, ja que les freqüències de pas es van eixamplar fins al voltant dels deu minuts a les hores punta. TMB també lamenta que "els sindicats han ignorat l’emplaçament de l’empresa i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de tornar a la normalitat laboral mentre culmina la negociació del conveni".De cara a la vaga de dilluns, TMB ha reiterat que els serveis mínims decretats (del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall) seran "insuficients" per absorbir la demanda, especialment al matí. De 7.00h a 9.00h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro i de 16.00h a 18.00h es poden registrar 170.000 entrades. Per això, l'empresa recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament.