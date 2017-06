El 53,3% dels catalans estan disposats a desobeir l'Estat i votar l'1-O

Última actualització Dilluns, 19 de juny de 2017 09:00 h

Les forces independetistes i els comuns són els qui més criden a fer possible el referèndum

Un 53,3% dels catalans voldrien votar en el referèndum de l'1-O i fer cas omís de la prohibició de l'Estat, mentre que un 31,7% acceptarien la prohibició i preferirien no fer el referèndum si no hi ha autorització del govern espanyol i un 12,8% no sabria què faria, segons una enquesta que publica aquest dilluns el diari 'Ara'. L'opció de fer el referèndum encara que sigui sense el permís del govern espanyol té la majoria de suport entre els votants de les forces sobiranistes, concretament del 94% dels quals s'identifiquen amb la CUP, el 92% amb ERC, el 79% amb el PDeCAT i baixa fins al 62% entre els simpatitzants de Podem.

D'altra banda, si el govern espanyol prohibeix el referèndum un 46,8% dels catalans mostrarien el seu desacord i protestaria, davant del 21,4% que afirma que no hi estaria d'acord però tampoc prendria cap mesura de protesta i un 24,6% que no protestaria perquè ja estaria d'acord amb la prohibició.

Entre els qui protestarien davant la prohibició del referèndum, també són majoria els votants de les forces sobiranistes. Així, el 89% simpatitzen amb ERC, el 86% amb la CUP i el 72% amb el PDeCAT, seguit dels comuns amb un 55% i un 25% dels ciutadans que s'identifiquen amb el PSC. A més, un 30% dels catalans que simpatitzen amb Ciutadans estarien en contra d'una prohibició del referèndum, però una minoria protestaria arribats en aquest punt.

Sobre la resposta del govern espanyol a la petició de la Generalitat i el Parlament per celebrar el referèndum de l'1-O, un 58,9% pensa que l'hauria de permetre, el 16,3% opina que caldria impedir-lo "en qualsevol cas", mentre que el 15,1% no és partidari d'autoritzar-lo però tampoc d'impedir-lo per la força.

