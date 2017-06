El PSOE s'inventa unes enquestes per dir que la majoria de catalans vol una reforma federal

Última actualització Dilluns, 19 de juny de 2017 10:05 h

Carles Ruiz explica que "totes les enquestes" ho demostren, però no explica quines

El nou PSOE de Pedro Sánchez ha començat a caminar, i ho fa amb una executiva amb tres representants del PSC, Núria Parlón, Paco Boya i Carles Ruiz, l'alcalde de Viladecans que avui a Els Matins de TV3 ha deixat sense paraules a la presentadora Lídia Heredia quan, a l'hora d'explicar el posicionament dels socialistes davant el referèndum de l'1 d'octubre ha exposat que la majoria de catalans estan a favor de la reforma federal, "com així ho diuen totes les enquestes".





Ruiz, que valora la ponència a favor de la plurinacionalitat del PSOE com l'element clar i distintiu dels altres projectes, "defensem un model de reforma de l'Estat, reformar Espanya i no sortir", ha demanat que qualsevol decisió que prengui el Govern sigui "legal i acordada", tot i que "totes les enquestes diuen que Catalunya vol reformar el seu estatus actual". L'alcalde de Viladecans ha agafat en fora de joc a Lídia Heredia, que ha preguntat a quines enquestes es referia: "a les que mostren que guanyen les opcions de canvi, a no seguir igual".El nou membre de l'executiva socialista no ha concretat quines enquestes donaven aquests resultats, "és a les enquestes que han sortit, la independència no és majoritària". Heredia, que ha tornat a insistir sobre l'origen d'aquestes dades, no ha tingut tampoc resposta en aquest segon intent: "a Catalunya hi ha una majoria que no té els vots, la majoria de catalans ha donat suport als partits que no són independentistes", en referència a la representació al Parlament".Ruiz ha defensat que el debat sobre el procés català no incomoda al PSOE, afirmant que es tracta de donar "una solució" i que es parla més de l'instrument (el referèndum) i no pas del que cal fer, per reconduir la reflexió a l'oferta socialista: "el que cal fer és la reforma federa".