Ada Colau i Xavier Domènech se'n foten del referèndum

Última actualització Dilluns, 19 de juny de 2017 15:35 h

"Té més aspecte de 9-N amb confrontació més forta"

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech,s'ha reunit durant més d'una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident Oriol Junqueras, on també hi era la portaveu dels comuns Elisenda Alamany aquest dilluns. Una reunió que ha servit per certificar la manca de pcompromís dels comuns cap el referèndum. De fet, Domènech semblava que se'n fotés del govern català quan ha assegurat que "l'1 d'octubre té "més aspecte d'un 9-N amb una confrontació més forta amb el govern de l'Estat".

Mofes a la cara del president i vicepresident

Domènech no només ha menystingut i menyspreat el referèndum convocat pel Govern, sinó que l'ha descrit com "un acte de mobilització que no pas del referèndum que necessita Catalunya en aquests moments". En aquest sentit, ha assegurat que caldrà seguir treballant més enllà de l'1-O per aconseguir "l'afirmació plena de la sobirania". "Una mobilització pel dret a decidir mai és sobrera però Catalunya necessita efectivament un espai de desbloqueig i decisió definiu; un referèndum amb garanties", ha insistit Domènech a l'espera que els comuns concretin a principis de juliol com participar-hi.

Ada Colau no vol ser inhabilitada





Pressió des d'Esquerra



Esquerra Republicana de Catalunya ha demanat a Catalunya en Comú que pensi en els seus votants que volen el referèndum i demana que "no els deixi orfes". En roda de premsa, el portaveu nacional dels republicans, Sergi Sabrià, ha expressat "l'esperança" del partit en què s'avanci en aquesta qüestió i que els 'comuns' es posin definitivament "al costat de la democràcia i no de l'stato quo". En el que no hi confien tant és en el nou PSOE liderat per Pedro Sánchez, sorgit aquest cap de setmana del 39è Congrés del partit. Un PSOE que, segons Sabrià, es presenta "formalment més valent i d'esquerres" però que, en canvi, segueix "ancorat" en les posicions del passat, com rebutjar el referèndum i apostar per un reconeixement de la "identitat nacional" de Catalunya però amb una "única sobirania" per a tot l'Estat. Desprestigiar el referèndum i titllant-lo de "convocatòria" també serveix als comuns per cobrir-se les espatlles i evitar qualsevol tipus de càstig de l'Estat en el cas que acabin demanant la participació. Una tàctica que desgranava el periodista Roger Palà i Neus Tomás a El Periódico. La prioritat dels comuns és preservar la figura d'Ada Colau de qualsevol inhabilitació, motiu pel qual l'Ajuntament no col·laborar en la realització del referèndum.

