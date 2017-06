Un jutjat afirma que l'Ajuntament menteix per exculpar-se d'un desnonament

El jutjat de primera instància número 7 de Barcelona ha aclarit aquest dilluns que havia notificat prèviament el desnonament de la dona embarassada al cos de Mossos d'Esquadra, als Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona i al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona. El jutjat ha subratllat en un comunicat que un cop fixada la segona quinzena de juny com a data per portar-lo a terme, es va notificar degudament el 22 de maig del 2017. L'afectada no estava pagant el lloguer i el consistori ja li estava buscant un habitatge d'emergència

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona van afanyar-se a explicar a l'ACN que aquesta dona es va adreçar al consistori fa unes setmanes explicant que no podia pagar el lloguer. L'Ajuntament li va oferir exercir de mediador amb la propietat, però ella ho va rebutjar. El seu cas es va redirigir llavors a la Mesa d'Emergència per tal de trobar-li un pis alternatiu. Les mateixes fonts municipals van assegurar que el desallotjament es va produir sense que el consistori tingués constància i quan encara no se li havia trobat aquesta solució habitacional.