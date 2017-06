Última actualització Dimarts, 20 de juny de 2017 05:00 h

L'hemeroteca retrata el discurs canviant dels de Colau i Domènech un cop han accedit a les institucions

Gerard Sesé @gerardsese - Són temps històrics a Catalunya i el referèndum d'autodeterminació ja està convocat: una pregunta clara, binària i amb un resultat vinculant. Malgrat això, els comuns segueixen marejant la perdiu. Només donaran suport a "un referèndum amb garanties". Un subterfugi carregat d'ambigüitat per mantenir les relacions amb els de Podemos a l'Estat i per no perdre, segons algunes tesis, el vot de sentiment espanyol que abans sempre havia votat els socialistes. Això és ara, però... Abans d'accedir a les institucions, què deien els comuns sobre el referèndum?

Qué fácil era desafiar a otros para que convocasen un referéndum cuando no vivías de la política y cuantas excusas ahora que vives de ella. pic.twitter.com/sboH08Gj0a — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 19 de juny de 2017

"Els nostres regidors estaran disposats a enfrontar-se amb l'Estat o la UE perquè puguis exercir el dret a decidir". pic.twitter.com/RMkmpL2paI — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 3 de juliol de 2016

Els comuns, el RUI i la unilateralitat. Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, la culpa es mía. pic.twitter.com/T8PqRQLo8J — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 19 d’agost de 2016

Domènech al 2012: "Existint aquesta majoria de catalans que aposten per la independència tothom es veu interpel·lat a actuar, a definir-se". pic.twitter.com/Hhb5hjtDmL — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 4 de juny de 2017

Xavier Domènech al 2013: "No es tracta de formar un govern més a l'esquerra, cal obrir un procés constituent". #26J pic.twitter.com/MGy5ESZx7O — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 31 de maig de 2016

Joan Coscubiela (CSQEP, 9 nov. 2015) sobre el referèndum pactat amb qui no vol pactar. "Cal insistir. I proposem una data límit: al 2016". pic.twitter.com/20QI7Sw9H7 — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 23 de desembre de 2016

Lluís Rabell (15.02.2014). "La consulta ha d'encaminar al poble de CAT a la constitució d'un Estat democràtic propi, d'un Estat republicà". pic.twitter.com/WpdytSHITw — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 10 de febrer de 2017

També m'agradava més aquell Rabell (2014) que dissociava independència i burgesia i denunciava aquests "prejudicis". pic.twitter.com/tqXpPR6KWk — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 24 d’agost de 2016

"El debat que tenim amb l'esquerra espanyola és que no s'adona que és espanyola". "El nacionalisme espanyol és vesteix d'internacionalisme". pic.twitter.com/wrqujmdvjV — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 10 de febrer de 2017

Urtasun al 2014: "Si l'Estat ens impedeix fer la consulta demanarem que la UE actuï per poder fer la consulta". #RUI pic.twitter.com/Z5ON4KrKSt — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 20 d’agost de 2016

Joan Mena: Si l'Estat no pacta un referèndum "hem de fer un gran pacte per veure com ens saltem la legalitat". #RUI pic.twitter.com/sJSQ36eZp7 — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 14 d’agost de 2016

Joan Giner (CSQEP): "Un revolucionario tiene que estar dispuesto a desobedecer para producir una ruptura". #RUI2017 pic.twitter.com/eT4ioHbzOF — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 28 d’agost de 2016

Ahir mateix Xavier Domènec, diputat a Madrir, desprestigiava, fins i tot amb un punt de burla, el referèndum convocat pel govern català. El titllava com un nou 9-N i el simplificava a una mera "mobilització". Ada Colau, a diferència de Podemos, encara no s'ha posicionat sobre el referèndum i el seu sequaç, Gerardo Pisarello, ha dit una vegada i una altra que el referèndum "ha de tenir garanties" perquè compti amb el vistiplau dels comuns. Des del Parlament, Catalunya Sí Que Es Pot, capitanejada per Joan Coscubiela i Lluís Franco Rabell, no només no s'està donant suport als partits proreferèndum (Junts pel Sí i la CUP) sinó que s'hi ha oposat i ha votat en contra" al·legant que s'ha de buscar el pacte amb l'Estat". Des d'Europa tampoc els comuns treballen a favor del referèndum. Un exemple més va ser com Ernest Urtasun no va participar en la confecció de la conferència del Govern a Brussel·les (sí que hi va assistir). Veiem, però, que abans de tocar poder o estar instal·lats en les institucions, ja siguin europees, estatals, catalanes o municipals, el discurs era ben diferent. Aquí uns quants vídeos que hem rescatat del perfil Kasper Juul de Twitter:Ada Colau, quan just feia el pas de l'activisme a la política, va arribar a desafiar les autoritats perquè convoquessin el referèndum, ja que "la democràcia no s'ha de limitar a unes eleccions cada 4 anys" i a més va espetar que "s'ha d'escoltar a la ciutadania" per a veure els resultats.Ja en plena campanya, Coalu va arribar a dir que la seva candidatura faria molt més que CiU en favor del dret a decidir dels catalans. Cal recordar que Barcelona encara no s'ha adherit com a Municipi per a la Independència.També queden dinamitats tots els arguments dels comuns amb aquest vídeo on tant l'alcaldessa de Barcelona com el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, expliquen no "no es pot esperar l'Estat per pactar el referèndum".El següent vídeo sembla un acudit d'un guionista dolent i és quan Xavier Domènech, fa un parell d'anys, assegurava que els moments que es viuen a Catalunya, "existint aquesta majoria de catalans que aposten per la independència tothom es veu interpel·lat a actuar, a definir-se".Més contradiccions del comú: Abans, en campanya, assegurava que la prioritat no era de "formar un govern més a l'esquerra" sinó que calia "obrir un procés constituent". S'ha demostrat tot el contrari, ara Xavier Domènech està creant un nou partit Catalunya en Comú i s'ha oblidat del procés constituent.Joan Coscubiela, malgrat ser un unionista declarat des del principi (sí, en aquest sentit ha estat coherent), sí que ha mutat el seu discurs en quan a la celebració del referèndum. Escoltem que ell mateix va posar una "data límit" amb l'Estat per pactar el referèndum."La consulta ha d'encaminar al poble de CAT a la constitució d'un Estat democràtic propi, d'un Estat republicà". Encara que sembli mentida, és una frase de Lluís Franco Rabell quan estava fent campanya. De fet, Rabell va explicar que ell va votar Sí-Sí a la consulta del 9N. Veiem que deia per aquelles dates:Últimament els atacs de CSQP al govern s'han caracteritzat per titllar JxSí i el mateix Govern d'estar a la dreta més liberal haguda i per haver. Però abans Rabell dissociava independència i burgesia i denunciava aquests "prejudicis" que ell ara intenta instaurar:Fins i tot, Rabell, va arribar a explicar que amb qui ara assegura que es pot pactar un referèndum, l'esquerra espanyola, "el problema que té és que és espanyola" i afegia: "no entenen que som una nació, el nacionalisme espanyol és vesteix d'internacionalisme".En campanya per a les eleccions europees, Ernest Urtasun deia que ICV seria una veu molt forta en la defensa del referèndum a Brussel·les. Fins i tot deia que si l'Estat prohibia la consulta, ell demanaria ajuda a les institucions europees. Atenció, que citava Raül Romeva com a referent!Des de EUiA, Joan Mena va arribar a dir: "Si l'Estat no pacta un referèndum hem de fer un gran pacte per veure com ens saltem la legalitat". Una idea completament oblidada:Des de Podemos, Joan Giner va arribar a dir que "un revolucionari ha d'estar disposat a desobeir per produir una ruptura". Giner és dels pocs independentistes que aguanta a la formació lila, tot i haver claudicat en les seves aspiracions sobiranistes: