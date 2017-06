La fatxenderia del ministre: no hi ha cap greuge comparatiu amb els Mossos

Última actualització Dilluns, 19 de juny de 2017 19:30 h

Jané reclama la "màxima col·laboració possible" entre els cossos de seguretat i que "no es deixi de convocar res"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Un cop més Catalunya tasta la prepotència i fanfarroneria dels polítics espanyols. Davant del veto de l'Estat a la convocatòria de 500 places de mossos a Catalunya i el greuge comparatiu del tracte que rep la policia basca, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra comparteixen "en règim d'igualtat" amb la resta de cossos de seguretat de l'Estat informacions i preocupacions entorn a la lluita antiterrorista.

Notícies relacionades

Zoido ha fet aquestes declaracions durant la inauguració d'una exposició commemorativa del 30è aniversari de l'atemptat d'Hipercor davant del conseller d'Interior, Jordi Jané, que en el seu parlament havia reclamat la "màxima col·laboració possible" entre els cossos de seguretat i on ha dit que "no es pot deixar de convocar res", en al·lusió velada a la Junta de Seguretat. Zoido ha assegurat que la taula d'alerta terrorista es reuneix cada dijous amb la participació de tots els cossos i ha defensat que "tot es posa en comú" i totes les policies "comparteixen el mateix contingut de les actes".El portaveu parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, va considerar ahir que l'actitud del govern espanyol en relació als Mossos d'Esquadra "traspassa tots els límits del cinisme i sectarisme polítics". Turull diu que és "molt preocupant" que el ministre Zoido no agafi el telèfon al conseller d'Interior, Jordi Gené, i ha titllat de "persecució ideològica" l'anunci d'Hisenda de no permetre la convocatòria de 500 agents, o el fet de no convocar la Junta de Seguretat.