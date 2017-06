L'Estat censura i prohibeix un anunci de Carnet Jove perquè hi surt una senyera

Última actualització Dilluns, 19 de juny de 2017 20:30 h

El Govern denuncia el "veto" per "connotacions polítiques" i treballa per sortir d'aquest "atzucac" i difondre l'espot de forma oficial

ACN Barcelona .- La directora general de Joventut, Marta Vilalta, ha lamentat aquest dilluns que l'organisme Autocontrol hagi "vetat", "censurat" i "bloquejat" un anunci del Carnet Jove perquè, segons un informe d'aquest organisme, té "connotacions polítiques ja que hi surt una senyera". Tal com ha avançat el diari 'Ara' i ha explicat a l'ACN Vilalta, l'espot no s'ha pogut veure després del "veto" d'Autoncontrol i aquest, ha dit la directora general de Joventut, és un fet que no havia passat mai. Com ha apuntat Vilalta, el Carnet Jove és "una eina compartida entre la Generalitat i La Caixa". En aquest context, ha recalcat que Joventut treballa per sortir d'aquest "atzucac" i difondre de forma oficial aquest anunci que té "voluntat de donar a conèixer el Carnet Jove com a eina de política de joventut i per què més joves coneguin aquesta eina i aquest carnet i se'n puguin beneficiar".

El Carnet Jove és un dels serveis de l'Agència Catalana de la Joventut que format part de la Direcció General de Joventut. Des de finals del 2015, existeix un contracte amb La Caixa per la gestió pròpiament del carnet a partir d'un concurs públic. Així mateix, el contracte explicita que cada any hi haurà una campanya de difusió del Carnet Jove que se n'ocupa La Caixa, qui ha de sotmetre tota la seva publicitat a control d'un organisme de l'estat espanyol que controla la publicitat abans que s'emeti. "Aquí hem topat amb aquesta negativa d'un espot que havíem consensuat aquí i que el trobem perfectament vàlid i sense cap connotació" política. Ha lamentat que l'organisme Autocontrol explicita en l'informe que "té connotacions polítiques perquè hi surt una senyera". Vilalta ha mostrat la seva sorpresa perquè la senyera no és més que la bandera oficial de Catalunya. En aquest context, ha acusat Autocontrol de fer "una lectura política" de l'anunci.

Vilalta, qui ha apuntat que l'organisme Autocontrol és l'únic acreditat a l'Estat per fer aquest control publicitari previ a l'emissió dels anuncis, ha assenyalat que estan intentant trobar-hi una sortida. "Creiem que no necessitaríem aquesta autorització per passar aquest anunci, però com que compartim la difusió amb La Caixa, això dificulta sortir d'aquest atzucac, perquè qualsevol publicitat que emeti La Caixa ha de tenir el vistiplau d'aquest organisme".

Així mateix, ha recalcat que "no deixa de ser un anunci institucional perquè el Carnet Jove és una política pública, però no hem trobat el desllorigador per poder-lo emetre".

