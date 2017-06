(Àudio)Puigdemont és escridassat amb 'Viva España' a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor

Última actualització Dilluns, 19 de juny de 2017 21:10 h

Barcelona i Catalunya demanen perdó a les víctimes del terrorisme per si no han estat a l'alçada de la seva memòria, Espanya encara no ho ha fet

ACN Barcelona .- L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat aquest dilluns que les víctimes de l'atemptat terrorista d'Hipercor, que va segar la vida de 21 persones i en va ferir 46 fa 30 anys, hagin pogut "patir l'oblit i el no suficient acompanyament" de les institucions barcelonines, en nom de les quals ha demanat "perdó" per si no han estat a "l'alçada de la memòria de les víctimes". Colau ha mostrat la "voluntat de reparar" aquesta absència en l'acte davant el monòlit de record i homenatge a les víctimes de l'atemptat més sagnant d'ETA, el 19 de juny del 1987.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha afegit a entonar aquest perdó: "Algunes vegades, potser massa, heu sentit que no hem estat a l'alçada de les circumstàncies i no hem sabut respondre a les vostres necessitats, no només de diners, sinó de reconeixement, d'escalf, de sentir que algú podia empatitzar amb el vostre dolor". Diversos assistents han escridassat Puigdemont a l'inici de la seva intervenció amb 'Viva España' i 'golpista', entre altres improperis.