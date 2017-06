El TC es prepara per declarar inconstitucional la conselleria de Romeva

anònim Vilassar Vilassar

20 de juny de 2017, 12.54 h

#5

Nazi Aragoneses, quan calgui, veuràs l´ordre del referéndum signada i als seus defensors al seu costat. No pas ara com vosaltres voldrieu, si no en el moment oportú.

I per descomptat, llavors, si m´hi vulguessis trobar, no en dubtis que M´HI TROBARÀS, a mi i a MOLTS ANÒNIMS DEMÒCRATES CATALANS !!!!



MARXEM !!!!.