Parlon abraça el nacionalisme espanyol contra Catalunya: ni referèndum ni dret a l'autoderminació

El càrrec a l'executiva del PSOE destapa el discurs més unionista de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

El PSOE de Pedro Sánchez es va estructurar per "ser l'esquerra", però només ha fet falta que comences a caminar perquè destapes el mateix discurs unionista que ha anat treballant aquests últims anys on la bel·ligerància contra el procés ha estat una tònica tot i les veus catalanes que demanaven una solució democràtica.

Pedro Sánchez, líder del PSOE, entre Miquel Iceta i Núria Parlon, de perfil a l'inici de la Festa de la Rosa a Gavà, el 24 de setembre de 2016

Entre les veus que hi havia a favor del dret a decidir es trobava la de Miquel Iceta, el primer secretari del PSC que fa tot just dos anys defensava el dret a decidir dels catalans. Amb l'evolució del seu discurs, amb els tocs d'atenció que va donar Madrid, de mica en mica Núria Parlon va anar guanyat espai dins del partit fins al punt que alguns mitjans la consideraven la millor opció per fer un gir a la direcció dels socialistes i apostar inequívocament pel dret a decidir. Tanmateix, el temps i el poder, sobretot aquest últim, passen factura, i avui amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet amb el seu nou càrrec com a responsable de l'àrea de cohesió social i integració a l'executiva del PSOE ha exhibit el seu discurs més dur contra el dret dels catalans de votar l'1 d'octubre.

Parlon no només considera que Catalunya "no té dret" a l'autodeterminació, sinó que també ha anunciat que els ajuntaments socialistes no permetran votar l'1-O. La membre de l'executiva del PSOE ha carregat contra l'alcalde de Terrassa, que va dir que no posarà dificultats perquè es pugui votar: "ha dit que ell no posarà dificultats a què es voti però evidentment demanarà consulta al seu secretari municipal. Un secretari municipal d'un ajuntament què dirà? Doncs que si aquest referèndum es convoca fora de la legalitat, de forma unilateral, amb una llei que no s'ha debatut al Parlament, que ha negat que l'oposició participi...". L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet creu que és moment d'apostar per un Estat espanyol plurinacional "sense dret a l'autodeterminació".

