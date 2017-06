Insòlit, l'Estat descarta recórrer al TC una de les últimes lleis aprovades pel Parlament

Última actualització Dimarts, 20 de juny de 2017 13:20 h

El ministre d'Hisenda no demanarà al tribunal que interfereixi en la llei de begudes ensucrades

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'impost sobre les begudes ensucrades que entrà en vigor el passat 1 de maig no serà recorregut per govern espanyol, malgrat els rumors que mesos enrere apuntaven a un moviment del Gobierno per fer un nou impost que neutralitzes el català, com ja va passar amb l’impost sobre dipòsits bancaris de la Generalitat de l'any 2012.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes estat, montoro, TC

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha descartat aquest dimarts recórrer al Tribunal Constitucional l'impost sobre les begudes ensucrades de la Generalitat, tal com li havia reclamat la patronal del sector. En la seva intervenció en el fòrum organitzat per 'Cinco Días', el ministre ha valorat que és un impost que "existeix en altres països d'Europa i no europeus" i que és "un tipus d'acció política que recomana l'OMS i és equivalent a un impost especial sobre consums".

En aquest sentit, ha recordat que ja n'hi ha d'altres com sobre el tabac i els carburants i, per tant, "convivim amb ells". El ministre s'ha mostrat partidari de crear un "ordenament interior" però ha recordat que forma part "d'un govern en minoria" i ha recomanat a la indústria del sector que parli amb els altres grups polítics i no només amb el govern.

Notícies relacionades