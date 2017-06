La malastrugança de Miquel Iceta esquitxa els Mossos

Última actualització Dimarts, 20 de juny de 2017 16:00 h

Va trucar Saénz de Santamaría per "desencallar" la convocatòria de la Junta de Seguretat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, hi ha tornat. La seva malastrugança el persegueix. Cal recordar que sempre que Iceta ha intentat alguna cosa amb determinació ha fracassat. Va demanar a Pedro Sánchez lliurar Espanya del PP i va ser tot el contrari, el socialista va treure els pitjors resultats de la història del PSOE. Va demanar a Hilary Clinton que no deixés guanyar a Donald Trump... i ara el PSC ha explicat que divendres passat va trucar Saénz de Santamaría per "desencallar" la convocatòria de la Junta de Seguretat i aconseguir les 500 places dels Mossos.

Una trucada maldestre



El passat divendres, Miquel Iceta va trucar a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, i al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per traslladar-los la necessitat de "desencallar" la convocatòria de la Junta de Seguretat i la polèmica sobre les places de Mossos. La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha dit que Iceta va fer aquestes gestions per aconseguir "receptivitat" per part de l'executiu de Mariano Rajoy a la convocatòria de la junta i la necessitat de convocar les places.



El resultat, de moment, és conegut per tothom. L'Estat ha vetat la convocatòria de les 500 places i no hi ha data per a una reunió de la Junta de Seguretat.

Malgrat el fracàs, el PSC ho intenta



Malgrat el fracàs, els socialistes segueixen defensant que és necessari que es convoquin "almenys" les 500 places de mossos que pretén el Govern i no les 50 que indicava el requeriment del Ministeri d'Hisenda. En aquest sentit, Granados ha recordat que aquesta ha estat una reclamació que els socialistes han fet reiteradament i que ja feien quan el president del Govern era Artur Mas. Llavors, ha semblava que "no hi havia interès" per part del Govern i ha celebrat que ara l'actitud "ha canviat". En tot cas, Granados ha reclamat que quan arribi la convocatòria serveixi més que "per fer-se una foto".

