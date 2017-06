Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 14:45 h

Oriol Güell embogeix a Twitter

Oriol Güell, periodista de El País i marit de Gemma Ubasart, antiga responsable de la secretaria de plurinacionalitat de Podem i secretària general de Catalunya, ha embogit a Twitter i ha començat a publicar entrades carregades de ràbia, odi, ira i còlera contra alguns usuaris independentistes de Twitter després de la polèmica sobre un cartell en contra del turisme i comerç a Barcelona.

Defensor a ultrança dels comuns

Oriol Güell no ha encaixat bé la polèmica sobre un cartell que es va poder veure al carrer a la capital on s'incitava a la violència contra els comerciants i els consumidors. Aquell cartell va resultar no ser institucional. A partir d'aquí, Güell va començar a propinar insults impropis d'algú que treballa a un mitjà com El País, malmetent-ne, encara més, l'actual imatge que té.



Insults a l'estil 'mascle ibèric'



Oriol Güell s'ha desbocat i ha mostrat tot el seu odi i ràbia cap al sobiranisme. ho ha fet sense complexos ni por a cap amonestació per part de El País, diari on treballa i enllaça en el seu perfil de Twitter. Güell ha demostrat que malgrat tenir de parella a una lluitadora pels drets de les dones i del món de Podemos, Gemma Ubasart, a l'hora d'insultar, el fal·locentrisme i el patriarcat hi són molt presents amb expresions al més pur estil "mascle ibèric". Aquí algun del recull dels seus insults:



Més insults que tuits

Güell ha cosntatat tenir un amplli lèxic pel que fa als insults. Ha arribat a dedicar a perfils d'usuaris independentistes coses com: "Seràs idiota", "em cou el que em penja al davant", "canalla", "ninyatos", "quota monguer independentista", "mongol", "tarats", "ignorants", "los tontitos del procés", "ara ve quan us xupeu les polles" "ets tonto" "es que me meo en tu cara" "pringat".



Tot esborrat



Güell ha esborrat tots els tuits. Malauradament per ell, els usuaris afectats han fet captures de pantalla que demostren de quina mena de personatge estem parlant:

