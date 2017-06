Àngel Ros es converteix en el hooligan predilecte de l'unionisme

Última actualització Dimarts, 20 de juny de 2017 18:25 h

El Ple de l'Ajuntament de Lleida rebutja cedir espais municipals per a la celebració del referèndum d'independència

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



L'ajuntament de Lleida ha aprovat i rebutjat dues propostes que demostren la deriva ultranacionalista espanyola de l'alcalde Àngel Ros que s'ha entregat a l'unionisme de manera extrema. Per una banda, ha rebutjat cedir espais municipals per a la celebració del referèndum d'independència de la mà de PP i C's i, amb els mateixos vots, ha aprovat la proposta que la Paeria convidi a la selecció espanyola de futbol a jugar un partit a la capital del Segrià.

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de Lleida sobre l'estat de la ciutat ha rebutjat, amb els vots contraris de PSC, Cs i PP, una proposta de resolució de la Crida-CUP que demanava "la participació activa" de la Paeria amb la celebració del referèndum d'independència, previst pel pròxim 1 d'octubre, així com la cessió d'espais municipals per portar-lo a terme a la ciutat. Tampoc ha prosperat la proposta del PDeCAT-Unió en defensa de l'ús preferent del català a l'Ajuntament de Lleida. Per contra, sí ha quedat aprovada, amb el suport de tots els grups a excepció del PP, la proposta de resolució d'ERC-Avancem que insta la Paeria a restituir la dignitat dels funcionaris municipals víctimes del franquisme.



Sí a la Roja



De la mateixa manera, s'ha aprovat la proposta de Ciutadans per tal que la Paeria convidi a la selecció espanyola de futbol, ja sigui l'absoluta o la sub-21, a jugar un partit a la capital del Segrià, amb els vots favorables de l'equip de govern, PP i Cs.

Notícies relacionades