Els infants canten "L'himne dels pirates" del clàssic català on diu que s'exterminaran els cristians

La ignorància és molt atrevida. Així ho ha demostrat la policia espanyola que està investigant una escola de música de Mallorca perquè en el concert de final de curs un grup d'alumnes va cantar la cançó "L'himne dels pirates" el clàssic muscial Mar i Cel que Dagoll Dagom. Una mare es va negar a que el seu fill cantés una cançó amb consignes contra els cristians.

Alguns dels passatges de la lletra que no han agradat a una mare, que en ple acte paranoic va fins i tot denunciar que els nens anessin descalços i vestits de negre, i que ara la policia espanyola investiga són:



El mar serà tot per nosaltres,

ja som senyors i reis del mar;

tots voldran fugir de la lluna

que flameja al nostre estendard;

però per a ells no hi haurà pietat,

perquè Al·là ens ha volgut triomfants.

Tambe un altre fragment on parla dels musulmans i d'aniquilar els cristians:



I arribarà el dia de glòria,

quan ja no quedin cristians,

que cantarem la gran victòria

dels fidels valents fills d'Al·là.

I aquest mar estimat serà nostre,

Mar i cel és una obra de teatre musical amb text de Xavier Bru de Sala i música d'Albert Guinovart, basada en l'obra homònima d'Àngel Guimerà, que va ser portada al teatre per Dagoll Dagom l'any 1987, posteriorment l'any 2004 i per tercera vegada l'any 2014. És remarcable per l'espectacularitat de la seva escenografia, en la qual un vaixell enorme i mòbil presideix la majoria d'escenes, i per la música, ja que algunes de les seves cançons ja han passat a formar part del corpus de melodies populars en l'actualitat.

Doncs sí: la policia espanyola està investigant l'acadèmia de música, Pere Fiol, de Mallorca, perquè els alumnes van cantar un clàssic del teatre contemporani català: Mar i Cel. La cançó és "L'himne dels pirates" un dels moments més èpics de l'obra i més esperats. Els pirates canten a dalt del baixell amb força i empenta. Alguns dels fragments de la lletra no van agradar a una mare que va denunciar la cançó.serà el mar dels germans musulmans.Des del centre musical, en declaracions a El Mundo, es mostren sorpresos per la polèmica i creuen que tot s'ha malinterpretat: "Estem parlant d'una obra cabdal de la literatura catalana que es diu Mar i Cel, és com si algú estigués parlant del Quixot".