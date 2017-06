[Vídeo] Un conte per nens espanyol adoctrina a favor de la tauromàquia

El 15 de desembre de 2017, tal com va explciar directe!cat , s'estrenarà el film per a nens (i no tant nens) 'Ferdinando', el toro antiviolència que només vol ensumar flors. El film, realitzat per Blue Sky Studios, l'estudi responsable d'Ice Age i Rio, ha decidit adaptar de nou la història de Ferdinando en un llarg d'animació 3D dirigit per Carlos Saldanha (Rio). La història és tot un al·legat contra la tauromàquia, que trenca tots els esquemes de la virilitat, i que se'n riu dels tòpics dels toreros espanyols. El film es situa a Espanya, ja que el toro és capturat a Andalusia (es pot veure el Puente Nuevo de Ronda) i traslladat a Madrid (també es pot apreciar la plaça de toros de Las Ventas) per a ser torejat i executat.