L'ombra de la corrupció del PSC entra a l'executiva del PSOE

El mes de maig de l'any 2016 Viladecans va viure un dels episodis més durs de la història recent del municipi, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va entrar a l'ajuntament per investigar una peça del Cas Inipro després de constatar que l'empresa no tenia la documentació per justificar les factures que va emetre l'any 2011, que augmentaven un 81,63% l'import ingressat l'any 2010. Sota el focus de la sospita restava l'alcalde Carles Ruiz, qui ocupa el càrrec des de l'any 2005 i està vinculat al consistori des de l'any 1987, quan va entrar com a regidor amb Jaume Montfort de batlle.

La investigació i l'inici del procediment judicial va trastocar completament el govern, on les dimissions es varen anar succeint: Joaquim Guerrero, imputat, dimiteix com a Primer Secretari de l'Agrupació del PSC Viladecans. La seva substituta, Verónica Aransil, dimitia poc després d'agafar el càrrec per motius personals. Marcelí Pons, el secretari de l'ajuntament, demanava el trasllat mentre que la tresorera del consistori també plegava.

Diferents veus apunten que la investigació del Cas Inipro a Tarragona és "peccata minuta" del que realment ha estat passant. La cadena Iniciatives i Programes (Inipro) té el seu epicentre a Viladecans, on els interessos polítics i empresarials van anar estretament lligats, com a mínim, des de l'any 2007 fins al 2014. Durant aquesta etapa, l'ajuntament de Viladecans va beneficiar el conglomerat d'empreses que formen part d'Inipro, dirigida pel militant del PSC Viladecans i membre de la llista per la circumscripció de Lleida per a les eleccions al Parlament de l'any 1988, Ricardo Campàs -mort el 4 d'octubre del 2016-, qui mitjançant la seva filial Itinere Serveis Educatius, va guanyar concursos públics molt importants. Com a tall d'exemple, només l'any 2013 se li van concedir quatre concursos amb un import de 616.687,38 euros per projectes relacionats amb els serveis d'informació, conscienciació, orientació cívica comunitària i altres programes educatius contra l'absentisme escolar del curs 2013-2014. Una xifra petita en comparació amb l'empresa més beneficiada per l'ajuntament, Educare XXI, qui durant set anys va gestionar totes les escoles bressol del municipi amb un import total de 13 milions d'euros.

Carles Ruiz a la corda fluixa?