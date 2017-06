Un assessor de Colau fa campanya per no pagar el Metro

Última actualització Dimarts, 20 de juny de 2017 22:20 h

Fa un tuit avisant on hi ha revisors perquè la gent que es cola eviti una sanció

Nou escàndol majúscul a les files del partit d'Ada Colau, Barcelona en Comú. Un dels assessors de comunicació del partit dels comuns, Adrià Rodríguez, ha fet un tuit fa unes hores avisant de la presència de la seguretat privada del Metro de revisors a la línia lila, l'L2, a la plaça Tetuan. La xarxa no ha tardat a retreure a Rodríguez que és membre del partit i que governa la ciutat i que, a més, la gestió de Colau està enquistada amb els treballadors de TMB.

"Alerta @redMEMETRO 2 seguratas y 4 revisores en anden Tetuan L2 dirección Paralel #memetrobcn". Aquest era el tuit que ha fet a mitja tarda Adrà Rodríguez, responsable de les xarxes socials del partit de Barcelona en Comú, tal com indica el web del partit. L'acció és tota una crida a l'incivisme i promou una campanya de no pagar el metro, ja que cita el perfil @redMEMETRO que es dedica a anunciar on hi ha revisors i seguretat perquè aquells usuaris del transport públic que no han pagat puguin evitar la sanció i sortien per una altra sortida o baixin en alguna altra parada i així esquivar el control. La publicació, a més, va acompanyada d'una fotografia.

Adrià Rodríguez es defineix a si mateix com "Hijo del #15M" i "Participo en comunicación @bcnencomu". En l'organigrama de Barcelona en Comú hi apareix com a "responsable de xarxes socials". De seguida els usuaris de Twitter li han recriminat l'actitud. El tuit segueix publicat. Prendrà alguna mesura BeC?









Molt bé noi! Que paguin els d sempre q els espavilats ja ajudeu a incrementar el frau i les pèrdues a TMB. Quina pena! https://t.co/VLX9dgPrTO — Joaquim Forn (@quimforn) 20 de juny de 2017 El gener d'aquest any l'ajuntament de Barcelona va iniciar una campanya de civisme i contra el frau de TMB, protagonitzada pel personatge de la Karma, encara visible alguns dels suports propis de TMB de la xarxa de metro i autobús. La campanya intentava conscienciar a la gent que justament no es colés al Metro o al bus.

La incapacitat dels comuns, la falta de lideratge de Mercedes Vidal, i la dedicació de Colau al seu nou partit, han fet que Barcelona hagi viscut aquest passat 19 de juny la setena jornada de vaga dels treballadors de TMB. Els treballadors es queixen dels sous desorbitats dels directius a Barcelona en Comú i aquests, a més, fan campanya per no pagar. Uns fets com els d'Adrià Rodríguez ensorren encara més la imatge i la gestió dels comuns a l'ajuntament de la capital.