Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 09:30 h

Justifica que el TSJC admeti i notifiqui a Borràs la querella per la compra d'urnes

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El fiscal encarregat del cas Palau i el cas del 9N, Emilio Sánchez Ulled, ha defensat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi admès a tràmit la querella presentada pel Fiscal Superior de Catalunya, a la consellera de Governació, Meritxell Borràs i el secretari general, Francesc Esteva, la compra d'urnes que podrien servir per al referèndum de l'1 d'octubre. Una querella que també inclou l'anunci de la data i la pregunta.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled a Catalunya Ràdio © @maticatradio Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes fiscal ulled

La presentadora del matinal, Mònica Terribas, ha qüestionat que la fiscalia es querellés contra Borràs i Esteva, "és delicte comprar urnes?". Una pregunta que ha motivat que Ulled respongués, "és delicte comprar una pistola? Si hi ha elements per considerar que s'ha comès un delicte es pot intervenir". El fiscal no ha volgut explicar absolutament res sobre altres casos, com tampoc ha resolt qui és el fiscal "que afina" els casos contra els líders de l'independentisme català.

Ulled, que ha admès que "les conviccions personals o la ideologia política fiscal, evidentment existeixen, però quan treballes, mires de ser imparcial", ha afirmat amb rotunditat que els assumptes polítics no van a judici, "en aquest país, ja no", i confessa que "no sap" com va arribar al cas del 9N: "no el vaig agafar convençut però després, sí. Crec que no ho he fet malament".