Zoido fa evident l'estratègia bel·ligerant de l'Estat contra Puigdemont

Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 11:10 h

Es nega a assistir a la Junta de Seguretat convocada per Puigdemont

8 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Ja fa vuit anys de l'última reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, dos dels quals on el conseller de l'Interior, Jordi Jané, ha demanat amb més insistència que mai que fos possible aquesta trobada en el marc de risc terrorista que viu Europa, i potser en seran més. El Gobierno ha tornat a dir 'No' a la convocatòria del president Puigdemont, qui té la competència per convocar la Junta. Zoido acusa el president de convocar-la pel 3 de juliol "unilateralment", i deixa en stand by la trobada que des de fa quasi deu anys no es produeix.

ACN Madrid .- El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dimecres que “no pot assistir” a la Junta de Seguretat convocada unilateralment pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel pròxim 3 de juliol, perquè té una reunió amb ministres de l’Interior de tres països que limiten territorialment amb l’Estat, però l’ha instat a assolit un acord amb un ordre del dia per a una altra data. Segons Zoido, malgrat que la Junta de Seguretat no es reuneix des del 2009, ara “està en negociacions amb el conseller Jordi Jané per poder arribar a un acord en l’ordre del dia i fixar-la, però no es pot fer d’una manera unilateral”. Ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que li ha demanat la dimissió per “miserable”. Segons Rufián, l’executiu de Rajoy no ha convocat la Junta ni permet una promoció de 500 Mossos “simplement perquè a no li agrada com voten els catalans”. “No torni a jugar amb la seguretat de la ciutadania de Catalunya”, ha advertit Rufián.

Notícies relacionades