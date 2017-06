Trias articula una nova majoria per fer fora Colau

Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 13:00 h

El PDeCAT planteja un acord amb ERC i PSC per a les eleccions municipals del 2019

Els dos anys de govern de Barcelona en Comú comencen a desgastar, amb diversos fronts oberts com la vaga del metro, la superilla, la crisi veïnal amb el turisme, l'atzucac del projecte de la connexió del TRAM, l'augment dels lloguers, la manca de participació ciutadana en decisions del barri, el no tancament del CIE, la paralització per imposició de les obres de les Glòries i el procés per fer possible un projecte polític per arribar a la presidència de la Generalitat que gira al voltant de la figura d'Ada Colau.

El president del Grup Demòcrata i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ja treballa per un projecte de ciutat per a les eleccions municipals de l'any 2019. En declaracions a RAC1, Trias ha deixat clar que la proposta final del PDeCAT de Barcelona l'articularan les bases del partit, però que ell aposta per buscar una solució, entre les quals, "la millor", demanaria fer algun tipus de coalició electoral amb ERC i el PSC: "anem a fer la unió abans. Hem de fer els possibles per crear una base més àmplia". En aquest sentit, l'exalcalde de la capital catalana avisa que el líder del PSC Barcelona, Jaume Collboni, està "infinitament" més a prop que de l'actual alcaldessa.

El nou PDeCAT de Barcelona ara mateix es troba en un procés de concreció del projecte, on també s'ha d'escollir qui serà la nova cara que optarà a l'alcaldia de la ciutat. Entre els candidats hi ha Joaquim Forn, figura molt propera a Trias que no ha dubtat en reivindicar, com també ho ha fet del nucli del Grup Demòcrata. Tanmateix, és també moment per "ampliar la base" i articular un moviment polític que pugui obtenir un resultat que permeti un acord de govern. L'exalcalde ha insistit que es poden fer "acords importants i amplis amb ERC i amb el PSC", perquè hi ha "molts punts que els uneixen".