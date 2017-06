BeC i PSC voten en contra d'eliminar el decret que permet nomenar directors i gerents 'a dit'

Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 17:35 h

El govern de l'ajuntament defensa la vella política

La Comissió de Presidència i Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició d'ERC que demana "deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia que estableix les direccions que poden ser ocupades per no funcionaris", una votació on només Barcelona en Comú i el PSC s'hi han oposat. El resultat no obliga al consistori ha tirar enrere el decret, però el posa contra les cordes: estan sols defensant els nomenaments 'a dit'.

Jordi Coronas durant la seva intervenció a la Comissió de Presidència i Drets de Ciutadania © Ajuntament de Barcelona

En la proposició presentada pels denunciats Jordi Coronas ha denunciat la pràctica emprada pel govern: "primer tries el candidat, redactes el Decret d'Alcaldia a mida per crear un lloc adaptat, després fas un simulacre de procés i ja tens la persona de confiança ocupant un lloc de direcció". El portaveu republicà ha criticat que "és impossible determinar quants gerents o alts directius hi ha a l'Ajuntament", perquè "per decret d'alcaldia es poden crear nous llocs en qualsevol moment, sense cap tipus de justificació organitzativa o estructural".

Coronas ha assegurat que aquesta pràctica vulnera drets laborals, perquè "colar per la porta del darrere directors i gerents és tallar la carrera professional dels funcionaris". El republicà s'ha preguntat al govern si "amb els coneixements de la gent de la casa no es podrien cobrir aquestes places". "Ja poden aprovar codis ètics, que no se'ls creuen", ha sentenciat.





@JordiCoronas al govern Colau: 'Sou la nova casta municipal, amb un decret fet a mida per nomenar amics i persones afins' #ComissionsBCN pic.twitter.com/55XUPMox6h — ERC Barcelona (@ERCbcn) 21 de juny de 2017